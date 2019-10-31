Опрос: медики оказались самыми счастливыми работниками в России

Завтра будет лучше. Что делает россиян счастливыми Подробнее

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов)», — приводит агентство результаты социологического исследования.

Расчеты проводились на основе оценок, которые респонденты выставляли сами себе. «Шкалу счастья» авторы опроса решили определить от одного до 10 баллов. Меньше всего баллов своему счастью дали соискатели из сферы автобизнеса (всего 4,4 балла) и рабочий персонал (4,7 балла).

Что же касается географии, то самыми счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО — в среднем они оценили уровень своего счастья на 6,3 балла и Краснодарского края — шесть баллов. Самые печальные россияне живут в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла).