06 июля 2023, 15:41
Опрос медиахолдинга Rambler&Co: 45% россиян признались, что не любят загорать
В опросе медиахолдинга Rambler&Co говорится, что 45% россиян не любят загорать и считают такой досуг опасным. Результаты опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Около 59% опрошенных заявили, что опасаются за свое здоровье, еще 21% боятся получить солнечный удар. Примерно 7% респондентов отметили, что им не нравится цвет кожи после загара, а 5% страдают от аллергии на солнце, написали «Дни.ру».
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Примерно 28% россиян отметили, что ходят загорать на пляж ради получения витамина D.
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