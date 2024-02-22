Общество 22 февраля 2024, 18:10 Опрос «Мамбы»: женщины и мужчины больше предпочитают партнеров с темными волосами

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Россияне обоих полов считают наиболее привлекательными партнеров с темным цветом волос. Опрос провели эксперты сервиса для знакомств «Мамба», передает «Сноб».

За брюнетов и брюнеток проголосовали 60% и 38% опрошенных. Женщины скорее предпочтут блондинам лысых мужчин. Кроме того, россиянки считают непривлекательными мужчин с ярким цветом волос.

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Мужчинам же больше всего нравятся девушки с распущенными волосами. При этом треть респондентов заявили, что не заметят укладку «не первой свежести» у избранницы при встрече.