Общество 28 декабря 2023, 16:44 Опрос Mamba: 20% россиянок готовы оплатить счет пополам, если собеседник им не понравился

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Почти 70% респонденток признались, что потеряют интерес к мужчине, если он откажется оплачивать счет в ресторане на первом свидании. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса Mamba.

При этом 17% соотечественниц просьба разделить счет никак не смутит, каждая 10-я девушка отнесется к ней положительно. Около 20% россиянок готовы оплатить счет пополам, если собеседник им не понравится.

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Более 46% опрошенных обоих полов уверены, что идеальный счет на свидании должен составлять не более трех тысяч рублей.