Общество 29 ноября 2023, 19:13 Опрос «Любятово»: 31% россиян назвали приготовленные бабушками завтраки самыми вкусными

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Более 31% россиян признались, что самыми вкусными в их жизни были те завтраки, которые готовили бабушки и мамы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса бренда «Любятово».

У 19% опрошенных положительные воспоминания связаны со вкусной запеканкой по утрам в детском саду. При этом около 56% соотечественников считают завтрак лучшим временем для того, чтобы остаться наедине со своими мыслями.

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Еще для 38% россиян утренний прием пищи стал идеальным моментом для общения с семьей, сообщил сайт 7Дней.