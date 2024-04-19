Общество 19 апреля 2024, 11:27 Опрос Литрес и «Читай-город»: 59% россиян рассказали, что часто пренебрегают сном ради книг в жанре фэнтези

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Аналитики сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город» в результате опроса выяснили, что 96% россиян когда-либо пренебрегали сном ради прочтения интересной книги. Об этом написало ИА НСН.

Так, 59% опрошенных обычно отвлекаются на книги в жанре фэнтези, еще 40% предпочитают читать детективы, а 37,5% россиян не могут уснуть без прочтения любовных романов.

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Наиболее популярными книгами стали «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга. Среди русских авторов опрошенные отметили Михаила Булгакова и его роман «Мастер и Маргарита».