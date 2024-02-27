Общество 27 февраля 2024, 16:31 Опрос «Литрес»: большинство москвичей предпочитают читать детективы

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Более 37% москвичей признались, что в свободное время больше всего любят читать книги детективного жанра. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на результаты опроса портала «Авито Работа» и книжного сервиса «Литрес».

На втором месте по популярности оказались фэнтези, фантастика и классика — их предпочитают 34% жителей столицы. На третьем месте расположились приключенческие романы и книги по саморазвитию, за них проголосовали 33% опрошенных.

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Отмечается, что более 20% москвичей на покупку книг в среднем в месяц тратят более трех тысяч рублей.