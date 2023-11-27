Общество 27 ноября 2023, 17:07 Опрос «Кредитного помощника»: 14% россиян живут в квартирах площадью не более 30 квадратных метров

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Каждый седьмой россиянин (14% соотечественников) живет в квартире площадью не более 30 квадратных метров. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Кредитный помощник».

Площадь квартиры 34% респондентов не превышает 50 квадратных метров. Большинство опрошенных признались, что хотели бы жить в квартире или доме площадью как минимум 70 квадратных метров.

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Отмечается, что к числу препятствий для переезда в частный дом россияне отнесли высокую стоимость жилья и пробки в сторону города.