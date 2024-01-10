Общество 10 января 2024, 11:36 Опрос KP.RU показал, что 50% россиян хотели бы после праздников отдохнуть еще неделю

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Около 50% опрошенных россиян признались, что после новогодних праздников хотели бы еще одну неделю для отдыха. Об этом написал сайт kp.ru.

Еще 24% респондентов рассказали, что им хватило новогодних каникул для хорошего отдыха. А 21% опрошенных и вовсе отметили, что устали отдыхать.

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Примерно 5% россиян подчеркнули, что слишком длинные каникулы нужно сократить или часть из выходных перенести на май.

В опросе поучаствовали более восьми тысяч человек из разных регионов России.