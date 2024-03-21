Общество 21 марта 2024, 12:13 Опрос kp.ru показал, что 40% россиян не знают наизусть ни одного номера телефона

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Почти 40% опрошенных россиян рассказали, что не знают ни одного номера телефона наизусть и не смогут назвать его в случае чрезвычайной ситуации. Об этом стало известно изданию kp.ru в результате проведенного опроса.

Около 44% респондентов рассказали, что знают наизусть пару-тройку телефонов, то есть контакты только самых близких людей. Еще 5% россиян полагаются не на гаджеты или память, а на контакты, которые у них записаны на бумаге.

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Лишь 9% опрошенных знают наизусть не меньше десятка телефонных номеров.