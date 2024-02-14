Общество 14 февраля 2024, 11:13 Опрос kp.ru: большинство россиян указали на необходимость дополнительных льгот для многодетных

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Сайт kp.ru узнал у россиян, какие дополнительные льготы для многодетных семей они считают необходимыми. Так, 23% опрошенных предложили бесплатно предоставлять вещи, которые потребуются ребенку в школе.

Еще 21% участников заявил, что данную категорию граждан следует обеспечить жильем до 18-летия детей. Кроме того, 13% респондентов считают важной помощью оплату спортивных секций и инвентаря, 4% — выдачу продуктовых наборов.

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По мнению 27%, существующих мер поддержки достаточно.