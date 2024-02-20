Общество 20 февраля 2024, 11:21 Опрос KP.RU: 71% россиян считают, что в стране необходимо ввести единую школьную форму

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Журналисты издания kp.ru в результате опроса выяснили, что более 70% российских граждан приветствуют введение единой школьной формы. По их словам, это минимизирует поводы для травли и буллинга, а также снимет с родителей часть финансовой нагрузки.

Еще 20% выступили категорически против введения формы. Около 8% респондентов считают, что достаточно ввести только обязательное ношение галстука, а 1% россиян и вовсе затруднились с ответом.

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Всего в опросе поучаствовали 9,1 тысяча граждан из разных регионов России.