20 февраля 2024, 11:21
Опрос KP.RU: 71% россиян считают, что в стране необходимо ввести единую школьную форму
Журналисты издания kp.ru в результате опроса выяснили, что более 70% российских граждан приветствуют введение единой школьной формы. По их словам, это минимизирует поводы для травли и буллинга, а также снимет с родителей часть финансовой нагрузки.
Еще 20% выступили категорически против введения формы. Около 8% респондентов считают, что достаточно ввести только обязательное ношение галстука, а 1% россиян и вовсе затруднились с ответом.
Реклама
Всего в опросе поучаствовали 9,1 тысяча граждан из разных регионов России.
Школы
Опросы
Реклама
Реклама