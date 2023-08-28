Общество 28 августа 2023, 18:43 Опрос kp.ru: 70% россиян покупали подделки на маркетплейсах

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Большинство россиян сталкивались с поддельной продукцией при заказе товаров на популярных маркетплейсах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Около 30% соотечественников признались, что довольно часто под видом оригинальных брендов им привозят подделки. Более 20% опрошенных удается распознать контрафакты по отзывам других покупателей.

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Отмечается, что ответственность за продажу поддельной продукции для маркетплейсов введут с 1 сентября.