Общество 01 февраля 2024, 12:34 Опрос kp.ru: 70% россиян дают питомцам готовые сухие корма

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Около 70% россиян признались, что покупают готовые сухие корма и консервы для своих домашних питомцев и не заморачиваются с готовкой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

При этом 40% опрошенных покупают корма отечественного производства, еще 30% предпочитают импортные рационы. Около 16% соотечественников кормят своих питомцев натуральной едой — сырой говядиной, печенью, индейкой и бараниной.

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Отмечается, что 11% россиян вообще не заморачиваются с питанием для домашних животных и кормят их тем, что останется на столе.