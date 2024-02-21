Общество 21 февраля 2024, 18:15 Опрос kp.ru: 65% россиян не готовы променять бумажный паспорт на его цифровой аналог

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В России планируют протестировать посадку в поезд по QR-коду вместо паспорта. Более 65% россиян не готовы отказаться от привычного документа в пользу цифрового аналога, сообщил сайт kp.ru.

Большинство опрошенных не доверяют цифровым технологиям и опасаются хакерских взломов и сетевых проблем. При этом около 17% соотечественников готовы отказаться от использования бумажного паспорта, считая это практичным и удобным.

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Еще 16% россиян отметили, что бумажные и цифровые документы могут вполне существовать параллельно.