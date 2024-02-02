Общество 02 февраля 2024, 16:44 Опрос kp.ru: 61% россиян едят сладкое каждый день

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Более 61% россиян признались, что едят сладости каждый день. Они даже не представляют, как можно отказывать себе в таком удовольствии, сообщил сайт kp.ru.

Около 14% соотечественников позволяют себе съесть сладкое только раз в неделю. Такой контроль за рационом позволяет им поддерживать вес в норме. Более 6% опрошенных стараются питаться правильно и редко едят сладости.

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Еще 16% россиян признались, что спокойно могут обойтись без десертов несколько месяцев.