29 ноября 2023, 12:00
Опрос kp.ru: 61% россиян допустили, что существование климатического оружия в теории возможно
Более 61% россиян заявили, что верят в существование климатического оружия. Опрос проводил сайт kp.ru после обрушившегося на Сочи «шторма века».
Еще 18% опрошенных не хотят соглашаться с конспирологам, считая, что никакого климатического оружия не существует. Около 15% уверены, что оно точно есть и изобретено достаточно давно, а 6% респондентов затруднились с ответом.
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В опросе приняли участие 5,8 тысячи человек со всех регионов России.
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