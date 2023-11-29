Общество 29 ноября 2023, 12:00 Опрос kp.ru: 61% россиян допустили, что существование климатического оружия в теории возможно

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Более 61% россиян заявили, что верят в существование климатического оружия. Опрос проводил сайт kp.ru после обрушившегося на Сочи «шторма века».

Еще 18% опрошенных не хотят соглашаться с конспирологам, считая, что никакого климатического оружия не существует. Около 15% уверены, что оно точно есть и изобретено достаточно давно, а 6% респондентов затруднились с ответом.

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В опросе приняли участие 5,8 тысячи человек со всех регионов России.