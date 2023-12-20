Общество 20 декабря 2023, 11:33 Опрос KP.RU: 60% россиян считают, что платить за страховку по уходу за пожилыми должен работодатель

Читать 360tv в

Около 60% россиян уверены, что платить за страховку по уходу за пожилыми должен работодатель. Причем именно компания должна брать на себя ответственность за отчисления в страховой фонд. Об этом написал сайт kp.ru.

Каждый четвертый опрошенный считает, что человек сам должен регулярно вносить отчисления на протяжении всей жизни. В таком случае его накопления смогут покрыть любые расходы по лечению и уходу.

Реклама

Еще 9% россиян готовы возложить эту ответственность на родственников. По их словам, семья и нужна для того, чтобы заботиться в старости.