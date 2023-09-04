Общество 04 сентября 2023, 19:09 Опрос kp.ru: 60% россиян не надеются на возвращение зарубежных брендов на рынок

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Более 86% россиян признались, что не ждут возвращения популярных зарубежных брендов на отечественный рынок. Об этом сообщил сайтkp.ru.

Согласно проведенному опросу, около 76% соотечественников считают, что стране необходимо развивать свое производство. При этом около 5% респондентов не верят, что западные компании смогут вернуться на российский рынок в ближайшем будущем.

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Отмечается, что 13% россиян хотели бы, чтобы привычные зарубежные товары вернулись на полки.