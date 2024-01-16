Общество 16 января 2024, 12:06 Опрос kp.ru: 57% россиян продолжают читать именно бумажные книги

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Более 57% россиян признались, что в век цифровых технологий они продолжают читать именно бумажные книги. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Опрошенные заявили, что так информация усваивается лучше, чем при прочтении текста на электронном носителе. Около 17% респондентов отдают предпочтение электронным книгам благодаря практичности и удобству в использовании.

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Еще 5% соотечественников отметили, что слушают аудиокниги. Вообще не читают и не слушают книги 20% опрошенных.