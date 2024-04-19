Общество 19 апреля 2024, 14:19 Опрос kp.ru: 53% россиян считают, что трудовые мигранты должны знать русский язык

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Большинство россиян, или 53%, уверены, что трудовые мигранты должны понятно и внятно говорить на русском языке. Об этом сообщил сайт kp.ru.

При этом им необязательно грамотно писать, поскольку это не умеют делать даже некоторые россияне. Около 24% соотечественников заявили, что помимо владения языком мигранты должны также демонстрировать знание русской культуры и классической литературы.

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Отмечается, что с 1 мая пройти экзамен на знание русского языка можно будет только в государственном учреждении.