Общество 31 января 2024, 12:48 Опрос KP.RU: 52% россиян поддерживают вживление чипа в медицинских целях

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Издание kp.ru в результате опроса выяснило, как российские граждане относятся к вживлению импланта в мозг человека.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил о первом в истории успешном вживлении импланта в человеческий мозг.

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Более половины россиян (52%) рассказали, что поддерживают идею с внедрением импланта. Участники исследования отметили, что любой метод приемлем, если он поможет здоровью человека.

Около 34% опрошенных высказались категорически против подобных операций. Еще 5% одобрили вживление чипа с точки зрения развития технологий, 4% согласились бы вживить чип себе, если в этом есть какой-то прогресс.