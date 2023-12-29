Общество 29 декабря 2023, 10:35 Опрос kp.ru: 48% россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Более 48% россиян признались, что считают самым главным культурным событием 2023 года проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще 44% соотечественников назвали значимым событием года историю болезни и восстановления Романа Костомарова. Опрошенные подчеркнули, что спортсмен продолжат демонстрировать невероятную силу духа и вдохновлять людей своим примером.

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Кроме того, в число главных культурных событий, по мнению россиян, вошли первый снятый в космосе фильм «Вызов», нашумевший сериал «Слово пацана» и самый кассовый фильм «Чебурашка».