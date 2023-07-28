Общество 28 июля 2023, 17:40 Опрос KP.RU: 44% россиян хотят посмотреть кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймер»

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Журналисты издания KP.RU во время опрса выяснилии, что 44% российских граждан планируют посмотреть самые ожидаемые кинопремьеры этого лета — «Барби» и «Оппенгеймер».

Около 21% опрошенных рассказали, что готовы посмотреть даже англоязычные версии фильмов, а 9% опрошенных все же хотят подождать, пока фильм появится на торрентах в русской озвучке. Еще 6% россиян рассказали, что планируют посмотреть фильм онлайн, когда он появится в любительском переводе.

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Ранее кинокомпании заявили, что пресекли схему поставок в Россию пиратских копий новинок.