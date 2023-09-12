12 сентября 2023, 18:58
Опрос KP.RU: 43% россиян готовы переехать на Дальний Восток в случае получения высокооплачиваемой работы
Журналисты издания kp.ru в результате опроса выяснили, что 43% россиян готовы переехать на Дальний Восток, если там им предложат хорошую и высокооплачиваемую работу.
Еще 33% респондентов рассказали, что перебрались бы на другой конец страны, если бы им предоставили жилье на какой-то период времени. Около 14% согласились бы на переезд, но после выплаты хороших подъемных.
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Примерно 12% отметили дороговизну авиабилетов на Дальний Восток. По словам опрошенных, они бы чаще наведывались в те края, если бы цены были более доступными.
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Дальний Восток
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