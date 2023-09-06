Общество 06 сентября 2023, 13:25 Опрос kp.ru: 40% россиян заявили, что никогда не опаздывают

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Более 40% россиян признались, что не имеют привычки опаздывать куда-либо. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Около 15% соотечественников заявили, что часто опаздывают на работу из-за пробок и проблем с общественным транспортом. Еще 15% опрошенных не приходят вовремя из-за слишком долгих сборов перед выходом.

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Отмечается, что 9% россиян не могут вовремя проснуться, а 6% респондентов отвлекаются от сборов по утрам на домашние дела и детей.