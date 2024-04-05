Общество 05 апреля 2024, 11:44 Опрос kp.ru: 40% россиян считают, что дети должны получать доступ в интернет с 14 лет

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Более 40% россиян заявили, что предоставлять детям возможность свободно пользоваться интернетом правильнее всего при достижении 14 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

До этого возраста родителям следует контролировать, сколько времени их ребенок проводит в Сети и на какие сайты заходит. Около 30% признались, что при возможности разрешили бы детям пользоваться интернетом только после 18 лет.

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Еще около 25% соотечественников отметили, что ограничения на пользование должно действовать до 10 лет. После ребенок уже сам может контролировать свое поведение в интернете.