Общество 02 апреля 2024, 13:08 Опрос kp.ru: 38% россиян признались, что любят первоапрельские розыгрыши

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Более 38% россиян признались, что любят розыгрыши и первоапрельские шутки. При этом 28% соотечественников считают День смеха глупым и бессмысленным, сообщил сайт kp.ru.

Около 20% опрошенных самостоятельно придумывают розыгрыши для коллег и домочадцев. Более 18% респондентов не шутят над окружающими, однако сами не против стать участником розыгрыша.

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Большинство россиян отметили, что первоапрельские шутки должны быть добрыми и смешными, в них не должно быть черного юмора.