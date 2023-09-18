Общество 18 сентября 2023, 19:16 Опрос kp.ru: 36% россиян уверены, что их дети не пьют энергетики

Читать 360tv в

Более 36% россиян выразили уверенность в том, что их дети не употребляют энергетические напитки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По результатам проведенного опроса, еще 33% соотечественников предположили, что их дети пьют вредные напитки несмотря на все запреты. Около 4% родителей считают, что энергетики не могут сильно навредить молодому организму и сами покупают их по просьбе ребенка.

Реклама

Отмечается, что ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.