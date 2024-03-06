Общество 06 марта 2024, 12:29 Опрос KP.RU: 34% россиян рассказали, что задерживаются на работе каждый день

Читать 360tv в

Около 34% россиян рассказали, что задерживаются на работе практически каждый день. Дело в том, что из-за большого количества задач они вынуждены перерабатывать. Об этом говорится в опросе, который накануне провел сайт kp.ru.

Еще 13% опрошенных признались, что работают каждый день без выходных. Когда у них выдается официальный день отдыха, они вынуждены отвечать на рабочие звонки и сообщения. Примерно 16% перерабатывают время от времени. Иногда им приходится выходить в офис в выходной день.

Реклама

Не менее 23% отметили, что работают строго по графику и никогда не берут на работе дополнительные задачи. Они четко следят за своим рабочим временем.