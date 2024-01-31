Общество 31 января 2024, 13:12 Опрос KP.RU: 34% россиян назвали фильм «Иван Васильевич меняет профессию» лучшим в творчестве Гайдая

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Издание kp.ru в результате опроса выяснило, какой из фильмов советского и российского режиссера Леонида Гайдая россияне любят больше всего. Около 34% опрошенных назвали кинокартину «Иван Васильевич меняет профессию». По их словам, они пересматривают ее каждый год.

Второе место с результатом в 24% занял фильм «Бриллиантовая рука», еще 14% россиян сообщили, что предпочитают пересматривать «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика», 8% нравится фильм «Кавказская пленница».

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В список любимых кинокартин режиссера также вошли «12 стульев», «Не может быть!», «На Дерибасовской хорошая погода».