Общество 16 апреля 2024, 13:39 Опрос kp.ru: 12% россиян признались, что стесняются просить работодателей о повышении зарплаты

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Опрос сайта kp.ru показал, что 64% россиян не просят о повышении зарплаты у работодателей, так как не надеются на положительный результат. А вот 12% респондентов рассказали, что просто стесняются узнать о прибавке.

По мнению некоторых участников, волноваться о доходах сотрудников должен сам руководитель. Еще 9% опрошенных боятся увеличения оклада из-за предполагаемого повышения объема работы. Примерно 1% ответили, что не достойны прибавки, раз наниматель не индексирует им зарплату самостоятельно.

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В опросе поучаствовали 6,1 тысячи человек из разных регионов России.