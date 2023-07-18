Общество 18 июля 2023, 15:35 Опрос компании Mr.Doors показал, что 60% россиян верят в приметы, связанные с домом

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Аналитики мебельной компании Mr.Doors провели опрос и выяснили, что примерно 60% россиян верят в приметы, связанные с домом. Об этом написал Life.

Около 40% респондентов, напротив, не верят ни в какие приметы. Небольшой процент опрошенных рассказали, что всегда плюют через плечо три раза или стучат по дереву.

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Когда удается себя убедить, что все приметы — чепуха, то ничего плохого не случается, сообщила одна из участниц опроса.