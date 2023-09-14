Общество 14 сентября 2023, 13:35 Опрос компании Mr.Doors: 26% россиян предпочитают раздельные спальни с супругами

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Аналитики мебельной компании Mr.Doors в результате исследования выяснили, что около 26% россиян предпочитают раздельные спальни с супругами. Об этом написал Life.

В исследовании говорится, что клиенты компании все чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера. При этом 74% респондентов высказались негативно о подобной идее.

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В прошлом году цифра тех, кто предпочитает отдельные спальни, была на уровне 17%.