Общество 08 февраля 2024, 15:23 Опрос KION: россияне назвали Гарри Поттера, Терминатора и Штирлица любимыми киногероями

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Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц вошли в тройку лидеров рейтинга самых любых героев из мира кино среди россиян. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на результаты опроса онлайн-кинотеатра KION и компании МТС.

Среди молодежи также особенно популярны Человек Паук и Шерлок Холмс. Зрелые люди назвали любимыми персонажами Железного человека и Доктора Хауса. Старшее поколение добавило в рейтинг Чебурашку и Шурика.

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Отмечается, что опрошенные в любимых киногероях ценят смелость, искренность, целеустремленность и верность.