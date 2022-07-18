Опрос: каждый пятый житель Петербурга любит фотографироваться

Опрос «Петербургского дневника» и «Единой картой петербуржца» показал, что лишь каждый пятый житель города на Неве любит фотографироваться. Об этом написало издание «Петербургский дневник».

Журналисты выяснили, что 24% горожан нравится, когда их фотографируют, еще 18% предпочитают делать фотографии сами, а 31% опрошенным все равно, фотографирует их кто-то или же они фотографируются сами.

Примерно 22% горожан заявили, что не любят позировать в кадре, а 5% и вовсе затруднились ответить на этот вопрос.

Результаты опроса также показали, что лишь 8% петербуржцев считают себя фотогеничным и любят рассматривать фотоснимки со своим участием. Еще 31% довольным тем, как они получаются на фотографиях, а у 42% горожан хорошие снимки — это редкость.

Около 9% заявили, что никогда не довольным фотографиями, а 10% не смогли ответить на этот вопрос.