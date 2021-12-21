Опрос: каждый пятый россиянин захотел вернуть перевод часов на зимнее и летнее время

Компания SuperJob по итогам тематического опроса выяснила, что каждый пятый респондент мечтает вернуть перевод часов на зимнее и летнее время. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 26% ответили, что хотят оставить все, как есть сейчас. Этой группе опрошенных комфортно жить по постоянному зимнему времени. Перейти на постоянное летнее время предпочли бы 7% россиян.

«35% респондентов заявили, что им не важно, по какому времени жить, — летнему или зимнему», — добавили в компании.

В России отказались от перевода часов на зимнее и летнее время с 2014 года. Несмотря на это каждый год старшее поколение задается вопросом, будут ли в стране переводить часы.