facebook_pixel
    26 ноября 2021, 15:37

    Опрос: каждый четвертый россиянин не пользуется интернетом

    Редакция сайта 360

    По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 23% жителей России не пользуются интернетом. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

    По данным издания, интернетом не интересуются 36% россиян, которые закончили среднюю школу, или их образование даже ниже. Доля людей, имеющих диплом о среднем специальном образовании, не пользующихся интернетом составляет 23%. 9% людей с дипломом о высшем образовании вообще не пользуются Сетью. 1% жителей страны не знают о существовании интернета.