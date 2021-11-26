Опрос: каждый четвертый россиянин не пользуется интернетом

По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 23% жителей России не пользуются интернетом. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По данным издания, интернетом не интересуются 36% россиян, которые закончили среднюю школу, или их образование даже ниже. Доля людей, имеющих диплом о среднем специальном образовании, не пользующихся интернетом составляет 23%. 9% людей с дипломом о высшем образовании вообще не пользуются Сетью. 1% жителей страны не знают о существовании интернета.