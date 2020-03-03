Опрос: каждый 10-й житель России намерен соблюдать пост

«Каждый пятый еще не определился с решением относительно соблюдения Великого поста (20%), но каждый десятый (10%) точно знает, что будет соблюдать Великий православный пост», — отмечается в сообщении.

ИА Nation News заметило, что не так много россиян слышали о Великом посте, а процент людей, которые его соблюдают, находится на низком уровне. Великий пост начался 2 марта. Он завершится Пасхой, которая приходится в 2020 году на 19 апреля.