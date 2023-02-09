Общество 09 февраля 2023, 18:53 Опрос Института Царьграда: 62,8% россиян признались, что СВО сегодня является главной темой

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Опрос Института Царьграда показал, что более 62% российских граждан считают СВО главной темой, волнующей их на сегодняшний день. Об этом написал «Царьград».

Специальная операция стала важнее таких проблем, как рост цен, низкие доходы и так далее.

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«Таким образом, спецоперация с большим отрывом опережает все привычные проблемы, которые чаще всего озвучиваются в ходе подобных исследований», — говорится в сообщении института.

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