09 февраля 2023, 18:53
Опрос Института Царьграда: 62,8% россиян признались, что СВО сегодня является главной темой
Опрос Института Царьграда показал, что более 62% российских граждан считают СВО главной темой, волнующей их на сегодняшний день. Об этом написал «Царьград».
Специальная операция стала важнее таких проблем, как рост цен, низкие доходы и так далее.
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«Таким образом, спецоперация с большим отрывом опережает все привычные проблемы, которые чаще всего озвучиваются в ходе подобных исследований», — говорится в сообщении института.
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Опросы
Специальная военная операция РФ на Украине
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