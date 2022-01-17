Опрос IDF Eurasia показал, что 51% россиян считают себя финансово грамотными

Опрос финтех-группы IDF Eurasia показал, что больше половины российских граждан считают себя финансово грамотными. Данные исследования опубликовала «Газета.ru».

Около 25% респондентов, отвечая на вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотными в целом?», сказали однозначное «да», еще 26% отметили, что скорее да, чем нет. Однозначное «нет» на вопрос о финансовой грамотности ответили лишь 20% опрошенных.

Еще на один вопрос, в чем именно проявляется финансовая грамотность, 44% ответили, что изучили опыт других, как не стать жертвой финансовых мошенников. Около 42% опрошенных отметили, что научились рассчитывать сумму кредитов исходя из своих потребностей. Примерно 38% россиян научились сравнивать условия по финансовым продуктам и услугам от разных компаний.

«Мы видим, что на степени финансовой грамотности россиян коронакризис и связанные с ним события так или иначе сказались положительно. Результаты опроса показали, какие конкретно действия граждане предпринимают на бытовом уровне для повышения своей финансовой грамотности. Это те простые шаги, которые не требуют никаких специальных навыков и доступны практически каждому», — сообщила генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

В опросе поучаствовали 5 500 респондентов в возрасте 18-60 лет со всех регионов России.