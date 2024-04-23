Общество 23 апреля 2024, 11:00 Опрос hh.ru: 65% компаний в сфере HoReCa используют ИИ для анализа данных и управления персоналом

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Более 65% компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса внедряют искусственный интеллект в работу и используют его для анализа данных и управления персоналом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса hh.ru и SteadyControl HoReCa.

Нейросети помогают автоматизировать рутинные задачи, способствуют росту производительности и дают возможность расширенной аналитики. Благодаря внедрению искусственного интеллекта многие руководители стали лучше понимать, что происходит на объекте в их отсутствие.

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Отмечается, что 43% управляющих посчитали устаревшей систему оценки работы персонала на основе отзывов и тайных покупателей.