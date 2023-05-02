Общество 02 мая 2023, 18:53 Опрос группы «Ренессанс страхование» показал, что половина россиян готовы уволиться с работы из-за проблем со здоровьем

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Половина россиян готовы уволиться с работы из-за наличия определенных заболеваний. Об этом сообщил сайт Аргументы и Факты со ссылкой на результаты опроса специалистов группы «Ренессанс страхование».

Хронические проблемы со здоровьем испытывают 17% российских работников. Более 40% опрошенных связывают свои болезни с высоким уровнем стресса на работе.

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Как сообщило Utro.ru, соотечественники готовы уволиться из-за постоянных болей в пояснице, психических заболеваний и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.