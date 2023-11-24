Общество 24 ноября 2023, 14:01 Опрос GamesIndustry.biz: геймеры теряют интерес к большинству мобильных игр спустя три года после их запуска

Читать 360tv в

Геймеры полностью теряют интерес к 83% выпущенных на мобильных платформах игр в течение первых трех лет после их запуска. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на результаты отчета сайта GamesIndustry.biz.

Большинство игр достигают пикового дохода в течение первого года после релиза. При этом около 43% всех игровых приложений и вовсе не доходят до релиза из-за преждевременной отмены разработки.

Реклама

Интерес геймеров со временем угасает по причине того, что разработчики не обновляют свои игры и не добавляют новый контент.