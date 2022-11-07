Опрос «Франклинс Бургер»: 30% мужчин просят добавить в бургеры бекон | 360°

Общество 07 ноября 2022, 14:42 Опрос «Франклинс Бургер»: 30% мужчин просят добавить в бургеры бекон

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Аналитики российской сети «Франклинс Бургер» в результате опроса выяснили, какие ингредиенты в бургерах больше всего любят мужчины и женщины. Об этом написал Life.

По словам аналитиков, 30% опрошенных мужчин рассказали, что всегда просят добавить в бургер побольше бекона, в то время как лишь 7% женщин заказывают бургеры с этим продуктом.

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«Зато девушки предпочитают сыр. Это самая частая добавка в их бургерах», — отметили в компании.

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Кроме того, большинство мужчин просят добавить различные специи, в то время как женщины охотно экспериментируют с соусами, выбирая необычные вкусы по типу брусничного или кисло-сладкого.

Представителем обоих полов не нравится в бургерах луковый вкус. Многие опрошенные заявили, что просят убрать репчатый лук из бургера из-за предстоящих деловых встреч.