Общество 11 июля 2023, 14:57 Опрос ЧелГУ: фильмы «Брат» и «Брат-2» больше всего ассоциируются у молодежи с русской культурой

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Фильмы «Брат», «Брат-2», «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» наиболее сильно ассоциируются у молодежи с русской культурой. Такие данные приводят эксперты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), написала «Газета.Ru».

В список также вошли следующие кинокартины: «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит», «Бригада», «Движение вверх», написал сайт kp.ru.

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Что касается песен, респонденты вспомнили «Катюшу», «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Я русский» певца SHAMAN.

В опросе приняли участие более четырех тысяч человек в возрасте от 15 лет до 21 года.