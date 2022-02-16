Опрос: большинство работодателей ждут от сотрудников любви к своему делу

Опрос, проведенный сервисом «Работа.Ру», показал, что большинство российских работодателей ждут от своих сотрудников любви к своему делу. Наиболее распространено такое требование в вакансиях, связанных с ручным трудом, написала «Газета.ru».

Еще одно популярное требование к сотрудникам — это любовь к детям. С таким требованием чаще всего ищут работников в сфере образования. Любовь к людям хотят видеть у медицинских специалистов и тех, кто работает в торговле.

Любовь к красоте и эстетике требуют в сфере SMM и дизайна, а также в бьюти-индустрии. В сфере IT и аналитики у сотрудников хотят видеть любовь к цифрам.

При этом не только работодателям важно видеть любовь своих сотрудников к чему-то. Около 45% респондентов ответили, что хотели бы чувствовать заботу со стороны работодателя. При этом для 55% опрошенных не так важно, проявляет ли компания к сотрудникам теплые чувства или нет.

Примерно 42% россиян заявили, что чаще всего встречают вакансии с обещаниями работы в дружелюбном и нетоксичном коллективе.