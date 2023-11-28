Общество 28 ноября 2023, 11:47 Опрос: больше трети россиян считают удачным уходящий 2023 год

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Больше трети россиян (36%) назвали удачным 2023 год. Они провожают его с хорошим настроением. Соответствующими результатами опроса поделился Life.

По мнению 19% респондентов, это был тяжелый период. Еще 45% участников заявили, что не столкнулись с серьезными проблемами в указанный период времени.

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Также стало известно, что в уходящем году 7% опрошенных приобрели автомобиль, 4% — квартиру. Основали собственный бизнес 6% граждан.