Опрос: более трети россиян спасаются от стресса общением с друзьями

Специалисты холдинга «Ромир» провели опрос, результаты которого показали, что 34% россиян справляются со стрессом, общаясь с друзьями, сообщил ТАСС.

Уточняется, что этим способом пользуются 35% представителей мужского и 34% женского пола возрастом от 21 до 40 лет. Около 27% респондентов борются с тревогами, «заедая» их сладостями. Такой способ чаще предпочитают женщины (29%). Кроме этого, 22% граждан используют успокоительные лекарства, написал iReactor.

«Востребованность двух из трех основных способов справиться со стрессом — сладкого и успокоительных препаратов — подтверждается в том числе и увеличением трат на данные категории товаров», — рассказали эксперты.

Также среди популярных методов борьбы со стрессом досуг с животными (19%) и употребление алкоголя (15%).

Ранее стало известно, более половины россиян не планируют брать отпуск этим летом. Остальные предпочитают взять перерыв на работе в августе. Отказались от отпуска этим летом 54% россиян, остальная половина разделилась в предпочтениях, когда именно брать выходные дни.