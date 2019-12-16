Опрос: более половины россиян поддержали закон о борьбе с семейным насилием

О необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия заявили 70% россиян. Такие результаты показал опрос, проведенный на эту тему ВЦИОМ.

С исследованием ознакомилась газета «Ведомости». Согласно нему, против такого закона высказались только 7% опрошенных. При этом с тем, что физическое насилие в семье недопустимо, согласились 90%. Лишь 8% считают, что ударить партнера можно «при определенных обстоятельствах». Еще 40% респондентов признались, что слышали о побоях в семьях своих знакомых. При этом 50% полагают, что даже единичный случай насилия нельзя прощать. Противоположной точки зрения придерживаются 39%.

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При этом мужчины и женщины в рамках опроса давали разные ответы. Так, сильный пол больше готов закрывать глаза на побои в семье — 52% против 29% соответственно. Не простят такого поведения 62% женщин и только 34% мужчин. Принятие закона о недопустимости домашнего насилия поддерживают 94% представительниц прекрасного пола и 85% мужчин. В целом женщины активнее выступают за соответствующий закон — 80% против 57%.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов заявил, что осведомленность общества о новом законопроекте и об акциях за него или против довольно низкая. По его словам, результаты исследования достаточно закономерны. Ведь женщины чаще мужчин подвергаются в семьях домашнему насилию.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия опубликовали на сайте Совета Федерации 29 ноября. Согласно нему, виновников предлагают ставить на профилактический учет и запрещать им каким-либо образом контактировать с жертвой. Общественное обсуждение документа продолжалось до 15 декабря. Теперь в проект должны внести правки и направить на рассмотрение Госдумы.